شكرا لقرائتكم خبر عن لفتيات الثلاث اللاتي أعدمهن والدهن في صنعاء بجريمة هزت اليمن وأرعبت الجميع (وهذا أول تصريح للمجرم وتفاصيل العملية واين مصيره) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعترف المدعو " علي النعامي" من أبناء مديرية همدان بمحافظة صنعاء قيامه بارتكاب جريمته البشعة بقتل بناته الثلاث صباح أمس الجمعة.

وقالت إدارة البحث الجنائي التابعة للحوثيين في صنعاء إنها تمكنت من القبض على المدعو " علي عبد الله حسن النعامي " الذي أقدم على ارتكاب جريمة قتل بناته "ملاك " البالغة من العمر 14عاما، و"رغد" 12 عاما ، و"رهف" 7 سنوات .

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وقد ذكر المتهم في اعترافاته ، وفق بيان البحث الجنائي أنه كان على خلاف دائم مع زوجته ، و في الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة 28 يونيو 2019 ، وبينما كان يتناول طعام الإفطار مع وزوجته وبناته ، أخبرته زوجته بأنها ستغادر المنزل لتسكن في منزل أخيها ، وستأخذ نصف أثاث المنزل وتأخذ معها بناتها ، فرفض طلبها ، لكنها أصرت وخرجت من المنزل وحدها.

وأضاف " بعد ساعة وجد بناته يجمعن ملابسهن للمغادرة، فاشتد غضبه نتيجة عدم رضوخهن لأمره بالبقاء ، وقام بأخذ البنت الصغيرة "رهف" ، واغرقها في برميل ماء كبير كان موضوع في صالة المنزل، ثم قام بخنق البنت الوسطى "رغد" ، وخنقها بيديه ثم اغرقها ليتأكد من موتها، ثم قام بخنق البنت الكبرى، "ملاك" بيديه حتى الموت وغادر المنزل.

وذكر أن قتله لبناته ليس لأسباب مادية ، فحالته المادية جيدة ، فزوجته تعمل في الكوافير وهو يعمل معها في توفير طلبات ، ومشتريات عملها ، وليهم دخل جيد ، وليس عليه أي إيجارات متأخرة لصاحب المنزل .

هذا وكان المتهم يسكن في شقة ايجار في عمارة في منطقة الصافية ، بالعاصمة صنعاء ، يملكها المواطن نجيب المحفدي، الذي أكد هو الآخر أن المتهم يسدد الإيجارات ، وليس عليه متأخرات .

وأوضح بحث صنعاء ان ضبط المتهم تم بعد 24 ساعة من ارتكابه الجريمة ، وكان لاذ بالفرار من منزله بعد ارتكابه الجريمة .مضيفا بأن الإعلام الأمني التابع للجماعة سيوزع لاحقاً تسجيلا مصورا لاعترافات المتهم.