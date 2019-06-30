شكرا لقرائتكم خبر عن في اليمن .. فاكهة متوفرة بالأسواق تعالج السكري وفوائد أخرى لا تتوقعها| تعرف عليها فلها اسماء متعددة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لها اسماء متعددة .. فاكهة في اليمن ومتوفرة بالأسواق تعالج السكري وفوائد أخرى لا تتوقعها| تعرف عليها

#نيوز_ماكس1 : تعددت الأسماء وأيضا الفوائد متعددة ، إنها فاكهة متوفرة بكثرة في الأسواق اليمنية ولها مسميا عدة طبقا لاختلاف المناطق..

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البعض يسميها سفرجل ، والبعض يطلق عليها اسم الخربش ، وآخرون يسمونها بالعاص فيما يطلق عليها في بعض الدول مسمى القشطة..

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وتعتبر من الفواكه غير المعروفة بين الكثيرين، على الرغم من احتوائها على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الإنسان، كمضادات الأكسدة، التي تقوي مناعة الجسم، وتقلل من فرص الإصابة بالأورام السرطانية.

يستعرض “الكونسلتو” في التقرير التالي، فوائد فاكهة القشطة، وفقًا لموقعي “Healthline” ،”Ba-bamail”.

1- الوقاية من الأمراض المزمنة:

تحتوي فاكهة القشطة على مضادات الأكسدة، التي تساهم في الحد من الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، وسرطان الثدي، فضلًا عن السكري.

2- تحارب البكتيريا:

أفادت بعض الدراسات الطبية أن القشطة تحتوي على خصائص مضادة للجراثيم، وخاصة البكتيريا التي تسبب أمراض الفم، والكوليرا، والتهابات المكورات العنقودية (نوع من الجراثيم التي تصيب البشرة والأنف).

3- تعالج التهاب المفاصل:

أظهرت بعض الدراسات أن لفاكهة القشطة خصائص تكافح الالتهابات وتقلل التورم، ما يجعلها الاختيار الأمثل لمرضى التهاب المفاصل.

4- مفيدة لمرضى السكري:

تعتبر فاكهة القشطة الاختيار الأمثل لمرضى السكري، وهذا ما أكدته معظم الدراسات التي أجريت عليها، لاحتوائها على الألياف، التي تساهم في ضبط مستوى السكر بالدم.

5- مفيدة للقلب والأوعية الدموية:

تساهم فاكهة القشطة في التقليل من الدهون الثلاثية بالدم، التي تزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب، فضلًا عن قدرتها على توسيع الأوعية الدموية، ما يساعد على ضخ الدم بصورة متنظمة إلى جميع أعضاء الجسم المختلفة.

6- تقوية جهاز المناعة:

تحتوي فاكهة القشطة على فيتامين سي، الذي يعمل على تقوية وتعزيز جهاز المناعة، ما يقلل من فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، وفقا لبعض الدراسات.

7- تنشيط الذاكرة:

تعمل فاكهة القشطة على الحفاظ على صحة الجهاز العقلي، وتعتبر الاختيار الأمثل للطلبة خلال فترة الامتحانات، لقدرتها على تنشيط الذاكرة، وزيادة القدرة على التركيز والانتباه، وتنظيم ساعات النوم.

8- الوقاية من هشاشة العظام:

تساعد فاكهة القشطة على حماية الجسم من الإصابة بهشاشة العظام، لاحتوائها على العناصر المفيدة للنسيج العظمي، مثل الكالسيوم.

9- نضارة البشرة:

تحتوي فاكهة القشطة على فيتامين سي، الذي يساهم في تأخير ظهور علامات الشيخوخة، وتحفيز البشرة على إنتاج الكولاجين اللازم لنضارتها ووقايتها من الجفاف.

10- نمو الشعر:

تحتوي القشطة على العناصر الغذائية المفيدة لصحة الشعر، مثل الزنك، والحديد، والماغنسيوم، ما يقلل من فرص تعرضه للتقصف والتساقط.