سفير الفار هادي في موسكو يستدعي الشرطة لطرد ضباط يمنيين أنهوا دراستهم العسكرية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – روسيا

كشفت رابطة طلاب اليمن في روسيا، عن استدعاء سفير هادي لدى موسكو “أحمد الوحيشي” الشرطة الروسية، لطرد ضباط يمنيين أنهو دراستهم وطالبوا بالعودة إلى بلادهم.

وأدانت رابطة الطلبة اليمنيين في العاصمة الروسية موسكو في بيان، ما قام به السفير من تهجم واستدعاء الشرطة الروسية إلى حرم ومبنى السفارة في موسكو، لطرد ضباط يمنيين اعتصموا داخل مبنى السفارة للمطالبة بتيسير عودتهم إلى بلدهم، بعد أن أنهوا فترة دراستهم في جامعات عسكرية روسية.

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واعتبرت الرابطة ما حدث خرقاً واضحاً لكل القيم الدبلوماسية والوطنية والإنسانية، ويعتبر فضيحة جديدة لحكومة المرتزقة.

وقالت رابطة الطلبة إن هذه الممارسات المسيئة للسفير تأتي بعد فشله على مدار أسبوعين، في التواصل الجدي مع الجهات ذات العلاقة من السفارات العربية بموسكو، للحصول على تأشيرات مرور لهم إلى اليمن، عبر سلطنة عمان أو السودان أو أي بلد آخر، لكون إقامتهم في روسيا تنتهي في 2019-06-30 وذلك بعد تخرج 65 ضابطا من الجامعات الروسية العسكرية لهذا العام.

ويعاني مئات الطلاب اليمنيين في الخارج من تدهور أوضاعهم المعيشية، جراء توقيف حكومة المرتزقة لمستحقاتهم المالية لأشهر وتجاهل قنصليات بلادهم لمعاناتهم، بل ومواجهة مطالبهم بالقمع والتهديد.