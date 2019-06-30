الضالع.. قتلى وجرحى من المليشيا خلال مواجهات مع الشرعية بقعطبة

قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مساء السبت، في مواجهات مع أبطال الجيش الوطني في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.
واندلعت المواجهات إثر محاولة عناصر من المليشيا التقدم باتجاه منطقة “الزبيريات” في جبهة شخب غربي مديرية قعطبة.
ووفق مصادر رسمية، تمكنت قوات الجيش من إحباط هجوم المليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد تكبدها قتلى – ما تزال جثثهم متناثرة في منطقة المواجهات – وجرحى في صفوفها.
في السياق، استعادت قوات الجيش الوطني، مساء السبت، كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة في جبهة حجر غربي المحافظة.
وتمكنت قوات الجيش من استعادة الأسلحة، اثناء ما كانت في طريقها على متن عربة إلى مواقع المليشيا، في منطقة “الريبي”، بجبهة حجر.
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