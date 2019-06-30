قبيلة آل جابر في حضرموت تحذر من تمدد المنطقة الأولى إلى جانب الشركات النفطية

حذر مجلس شباب قبيلة آل جابر بحضرموت من تمدد قوات المنطقة العسكرية الأولى إلى مناطق ساه ومناطق الهضاب المجاورة لشركات النفط .

وأكد في بيان صادر عنه، ان أراضيهم لن تكون ميدان ومحل صراع ونفوذ لقوى النهب والفيد التي استباحت الارض والإنسان .. لافتاً إلى أن تحذيره جاء بناءاً على الأخبار التي تتحدث عن نية قوات المنطقة الأولى تنفيذ تمددها في ظل غياب تلك القوات عن القيام بدورها في الحد من الانفلات الأمني الذي يشهده وادي حضرموت.

كما أكد المجلس، أن مثاوي القبيلة الخاصة بقبيلة ال جابر محمية برجالها ، ولن تسمح لقوى الفيد والنهب بالتمدد لحسابات سياسية في تلك المناطق كون أهل الأرض وأبناء حضرموت اولى بحماية أرضهم وأنهم سيقفون ضد اي محاولات لتمدد وسيتم اعتبارها محاولة لعودة البسط والسيطرة على ثروات حضرموت النفطية بعد أن هربت القوات السابقة التابعة لهم من القطاعات النفطية كمحاوله منها لتدمير المنشآت النفطية وتركها للعبث والتدمير ،لكن بثبات الرجال من أبناء القبيلة وأبناء حضرموت جميعا تمت حماية كافة القطاعات النفطية حتى سلمت الى ابناء حضرموت ممثلة بقوات النخبة الحضرمية التي نثق فيها.

ودعا المجلس السلطة المحلية في محافظة حضرموت والتحالف العربي إلى سرعه تجنيد الشباب من كل أبناء حضرموت وتمكينهم من حماية أرضهم جراء الانفلات الأمني الغير مسبوق في وادي حضرموت الذي يحصد أرواح المواطنين.

وشدد المجلس على أهمية استعاده كافة حقوق حضرموت و ضرورة وجود قرار لسلطات المحلية على الشركات النفطية لتلبية مطالب أبناء حضرموت وسرعة نقل مكاتب الشركات إلى حضرموت وتوظيف الشباب العاطل عن العمل.