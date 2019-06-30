اليمن تشارك في مؤتمر ابوظبي للعمل المناخي

تشارك اليمن في موتمر أبوظبي للعمل المناخي الذي ينطلق غداً في دولة الامارات العربية المتحدة، ويستمر يومين، بوفد يترأسه وزير المياه والبيئة، العزي هبة الله شريم .
واعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس الشهر الماضي، عن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للاجتماع التحضيري لقمة الأمم المتحدة للمناخ بالعاصمة أبوظبي في شهر يوليو.
ويهدف الاجتماع التحضيري لقمة المناخ في أبوظبي إلى إعداد جدول أعمال وتوصيات ومشاريع قرارات لطرحها واعتمادها خلال القمة، التي ستعقدها الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
فيما سيشهد الاجتماع مشاركة دولية هي الأعلى مستوى من حيث التمثيل الرسمي للدول والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني منذ اتفاقية باريس للمناخ عام 2015.
ويشارك إلى جانب وزير المياه والبيئة في وفد د بلادنا، كل من رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة د عبدالقادر الخراز، ومدير وحدة التغير المناخي بالهيئة الأستاذ أنور نعمان، ونقطة اتصال اتفاقية التغير المناخي فهمي بن شبرق.
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