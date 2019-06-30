بالصور.. المجلس الإنتقالي الجنوبي يتوسع خارجياً ويفتتح مكتباً في كندا

يواصل المجلس الإنتقالي الجنوبي، توسعه في الخارج، في إطار جهود لإيصال القضية الجنوبية لمختلف المحافل الدولية .
وقال نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس، محمد الغيثي، في تغريدة له بتويتر، رصدها "الخليج 365" : في هذه اللحظات تجري مراسم حفل افتتاح مكتب الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الإنتقالي الجنوبي في كندا .
وأضاف "نبارك للقيادة السياسية هذا الانجاز في مسيرة الإدارة والمجلس، واتمنى لفريق الإدارة في كندا كل التوفيق والسداد" .
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الإنتقالي كان قد إفتتح مكتباً له في الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، إلى جانب وضع ممثلين له في الدول الأوروبية .
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