بالصور.. المجلس الإنتقالي الجنوبي يتوسع خارجياً ويفتتح مكتباً في كندا

يواصل المجلس الإنتقالي الجنوبي، توسعه في الخارج، في إطار جهود لإيصال القضية الجنوبية لمختلف المحافل الدولية .

وقال نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس، محمد الغيثي، في تغريدة له بتويتر، رصدها "الخليج 365" : في هذه اللحظات تجري مراسم حفل افتتاح مكتب الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الإنتقالي الجنوبي في كندا .

وأضاف "نبارك للقيادة السياسية هذا الانجاز في مسيرة الإدارة والمجلس، واتمنى لفريق الإدارة في كندا كل التوفيق والسداد" .

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الإنتقالي كان قد إفتتح مكتباً له في الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، إلى جانب وضع ممثلين له في الدول الأوروبية .