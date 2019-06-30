شكرا لقرائتكم خبر عن أمير قطر السابق ‘‘حمد بن خليفة’’ يتحدث عن نهاية حرب اليمن.. وهذا ما قاله عن الملك سلمان وأشعل تويتر (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، مقطع فيديو لوالده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي يُعرف بلقب "الأمير الوالد" وتصريحات أدلى بها حول الملف اليمني.

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خليفة بن حمد

✔@KHK

الطبيب..

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المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

وفي مقطع الفيديو الذي نشره الشيخ خليفة بن حمد على صفحته بتويتر، قال الشيخ حمد بن خليفة: "اليمن صارلها كم سنة وهي من حرب إلى حرب، ثم لا تسمع بعض التصريحات أنا بنخلص، لا، هذه مثل ذاك الي يقول بسوي وما سويت، ولا شي من الي قلته سويته.."

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وعلق الشيخ خليفة على مقطع الفيديو الذي لا يمكن لموقع CNN التأكد من تاريخ تصويره أو السياق الذي كان الشيخ حمد بن خليفة يتحدث به، قائلا: "الطبيب".

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من كان يتصور انه سيكون شعاراً لآخر قمة خليجية..في ليلتها تحطم شعار " خليجنا واحد " بفعل غدرهم وتآمرهم ، لكن سيبقى الشعب الخليجي واحداً مهما حاولوا تمزيقه. pic.twitter.com/QLZqJTHkCR — خليفة بن حمد (@KHK) June 28, 2019

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خليفة بن حمد

✔@KHK

من كان يتصور انه سيكون شعاراً لآخر قمة خليجية..في ليلتها تحطم شعار " خليجنا واحد " بفعل غدرهم وتآمرهم ، لكن سيبقى الشعب الخليجي واحداً مهما حاولوا تمزيقه.

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من كان يتصور انه سيكون شعاراً لآخر قمة خليجية..في ليلتها تحطم شعار " خليجنا واحد " بفعل غدرهم وتآمرهم ، لكن سيبقى الشعب الخليجي واحداً مهما حاولوا تمزيقه. pic.twitter.com/QLZqJTHkCR — خليفة بن حمد (@KHK) June 28, 2019

من كان يتصور انه سيكون شعاراً لآخر قمة خليجية..في ليلتها تحطم شعار " خليجنا واحد " بفعل غدرهم وتآمرهم ، لكن سيبقى الشعب الخليجي واحداً مهما حاولوا تمزيقه. pic.twitter.com/QLZqJTHkCR — خليفة بن حمد (@KHK) June 28, 2019

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

وفي تغريدة منفصلة لاحقة، نشر الشيخ خليفة صورة لشعار القمة الخليجية العام 2017، بتعليق قال فيه: "من كان يتصور انه سيكون شعاراً لآخر قمة خليجية.. في ليلتها تحطم شعار ’خليجنا واحد‘ بفعل غدرهم وتآمرهم ، لكن سيبقى الشعب الخليجي واحداً مهما حاولوا تمزيقه".

ونالت التغريدة نحو 5 آلاف تفاعل، إذا قام بعض المغردين بنشر فيديو قالوا إنها تصريحات أمير قطر السابق "كاملة" وما قاله عن العاهل السعودي، الملك سلمان، وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات والردود التي وردت على هذه التغريدة: