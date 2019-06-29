عمران.. قتلى وجرحى في اشتباكات بين قبائل العصيمات وأخرى مدعومة من المليشيا

أكدت مصادر محلية في مديرية العشة التابعة لمحافظة عمران اندلاع اشتباكات عنيفة اليوم السبت بين قبائل من العصيمات وقبائل أخرى تابعة لمديرية حرف سفيان.

ولفتت المصادر إلى أن جماعة الحوثي تغذي قبائل سفيان منذ زمن.

وأسفرت المواجهات عن قتل وعدد من الجرحى من الطرفين، بحسب المصادر.

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وأكدت المصادر أن الاشتباكات التي نشبت صباح اليوم لا زالت مستمرة حتى كتابة الخبر لافتة إلى أن قبائل صبارة من حرف سفيان مسنودة بمجاميع حوثية من جهة أخرى.

وبحسب المصادر، فإن أن الخلافات بين هذه القبائل قديمة جدا بسبب وادي اسمه "مور" وتدخلت جماعة الحوثي فيها كثيرا بعد سيطرتها على حرف سفيان.

وقالت المصادر إن جماعة الحوثي تثير القضية بين الحين والآخر ومن ثم يطلبون المشايخ رهائن ويطلبوا مقاتلين للجبهات.