الميليشيات تحشد عناصرها لشن هجوم ثاني على الجبلية بالحديدة

عاودت مليشيات الحوثي حشد عناصرها وتعزيزهم بالأسلحة الثقيلة والآليات العسكرية لشن هجوم ثاني على منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوبي الحديدة غرب اليمن .

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أنها رصدت تعزيزات كبيرة للمليشيا قادمة من مناطق محاذية صوب الجبلية بعد ايام من قيام المليشيا بشن أعنف الهجمات على المنطقة منذ بدء الهدنة الأممية في الحديدة .

وتزامن حشد المليشيا لمقاتليها واستقدام تعزيزات عسكرية مع عمليات قصف واستهداف شنته بمدافع الهاون الثقيل من عيار 120 وعيار 82 على مواقع العمالقة حيث سقطت عدة مقذوفات بالقرب من المواقع يتمركز فيها جنود العمالقة .

وبحسب المصدر فان المليشيات فتحت نيران أسلحتها المتوسطة نحو مواقع للعمالقة في المنطقة ذاتها من عيار 14.5 وعيار 12.7 وبنفس الوتيرة المتصاعدة منذ أيام .