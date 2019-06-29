"حقوق الإنسان" تنظم دورة متخصصة لضباط الأمن بعدد من المحافظات المحررة

بدأت بمدينة الغيضة اليوم الدورة التدريبية حول حقوق الإنسان وإنفاذ القانون لضباط الأمن في عدد من المحافظات تنظمها وزارة حقوق الإنسان وبدعم وتمويل من الحكومة الهولندية وبالتعاون مع السلطات المحلية بالمحافظات وبالشراكة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ، برعاية الوزير د. محمد عسكر ومحافظ المهرة الشيخ راجح باكريت، وبمشاركة (25) ضابطاً من إدارات الشرطة والأمن بمحافظات حضرموت ومارب والجوف والمهرة.

وبحسب مصادر رسمية، تهدف الدورة على مدى ثلاثة أيام إلى رفع مستوى الوعي الحقوقي والقانوني لدى ضباط الشرطة وبناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، وآليات حمايتها، ومفاهيم أساسية في حقوق الإنسان وإجراءات وقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وإجراءات القبض والتوقيف والتفتيش وكيفية حل الإشكال الملتبس لدى البعض في إنفاذ القانون وفرض الأمن وحماية الحقوق.

وخلال حفل افتتاح الدورة، أشار وكيل محافظة المهرة الشيخ صالح بن عليان إلى أهمية في التعريف بحقوق الإنسان وخلق علاقة شراكة وتعاون ما بين الأجهزة الأمنية والوزارة ، مثمناً اهتمام ومبادرة الوزارة والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لعقد هذه الدورة واختيار المهرة لاحتضانها ولأول مرة.

وأكد عليان على ضرورة احترام الأجهزة الأمنية وامتثالها لمعايير حقوق الإنسان والتي جاءت متوائمة مع القوانين اليمنية.

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بدوره أكد الاستاذ محمود القميري مدير عام مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة على الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة الوزارة في توعية وتثقيف ضباط وأفراد أجهزة الأمن بحقوق الإنسان ، داعيا المشاركين إلى الاستفادة من الدورة - التي تأتي ضمن سلسلة من الدورات المتخصصة التي تنظمها الوزارة

وعكس المفاهيم على الواقع العملي ما يساعد على إرساء دعائم الأمن وانفاذ سيادة القانون.

وأشاد القميري بالاهتمام والدعم الذي يقدمه الوزير د. محمد عسكر لمكتب الوزارة بالمهرة في مختلف المجالات.