أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت الموافق 29 يونيو/ حزيران 2019م، وهي كالتالي:
توزيع مواد اغاثية للمتضررين من السيول في عدن
https://www.alyamanalaraby.com/399763
الحوثيون يقصفون الأحياء السكنية في التحيتا وأطرافها بالحديدة
https://www.alyamanalaraby.com/399768
مليشيات الحوثي تمطر المنازل في حيس بالحديدة بالقذائف
https://www.alyamanalaraby.com/399775
مكتب حقوق الانسان في المهرة ينظم دورة لضباط الأمن
https://www.alyamanalaraby.com/399777
الكونجرس الأمريكي يصوت بقرارين يدين حرائم مليشيا الحوثي
https://www.alyamanalaraby.com/399792
أبطال العالم للملاكمة يزورون قصر سيئون التاريخي
https://www.alyamanalaraby.com/399795
المليشيا تجبر مدراء المدارس إقامة مراكز صيفية تروج لأفكار طائفية وايرانية
https://www.alyamanalaraby.com/399796
400 مليون ريال تصرفها المليشيا الحوثية ليوم "الصرخة" الايرانية والناس بلا رواتب
https://www.alyamanalaraby.com/399797
" النخعي" يشدد على مضاعفة الجهود الأمنية والعسكرية في أبين
https://www.alyamanalaraby.com/399798
وفاة 10 أطفال حديثي الولادة في الحديدة جراء ارتفاع درجات الحرارة
https://www.alyamanalaraby.com/399802
الإتفاق على منحة مشتقات نفطية لمحطات المهرة بدعم من السعودية
https://www.alyamanalaraby.com/399803
تعرف على الطقس المتوقع في المحافظات
https://www.alyamanalaraby.com/399814
قتلى من الحوثيين وتدمير دبابات جراء قصف جوي للتحالف بالضالع
https://www.alyamanalaraby.com/399822
مأساة حادثة قتل 3 بنات تهز الرأي العام والحوثيون يتحملون المسؤولية أولاً
https://www.alyamanalaraby.com/399823
المليشيا تختطف 4 أطفال من عمران دون علم أسرهم وتزج بهم في الجبهات
https://www.alyamanalaraby.com/399824
مقتل 4 مدنيين بانفجار لغم حوثي في محافظة الجوف
https://www.alyamanalaraby.com/399825
وكيل الحديدة: اتفاق السويد يحتضر
https://www.alyamanalaraby.com/399830
اندلاع مواجهات عنيفة بين القبائل وميلشيات الحوثي بمديرية منبه بصعدة
https://www.alyamanalaraby.com/399834
إدارة مركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث تجتمع لمناقشة توصيات الورشة
https://www.alyamanalaraby.com/399846
شاهد.. التوقيع على إتفاقية لمنع إطلاق الرصاص بالأفراح في القاهرة بتعز
https://www.alyamanalaraby.com/399848
محافظ ابين يشيد بالدعم الإماراتي ويكشف عن أكبر مشروع زراعي بالمحافظة سيموّله صندوق ابوظبي
https://www.alyamanalaraby.com/399851
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