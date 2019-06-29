أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت الموافق 29 يونيو/ حزيران 2019م، وهي كالتالي: توزيع مواد اغاثية للمتضررين من السيول في عدن https://www.alyamanalaraby.com/399763 الحوثيون يقصفون الأحياء السكنية في التحيتا وأطرافها بالحديدة https://www.alyamanalaraby.com/399768 مليشيات الحوثي تمطر المنازل في حيس بالحديدة بالقذائف https://www.alyamanalaraby.com/399775 مكتب حقوق الانسان في المهرة ينظم دورة لضباط الأمن https://www.alyamanalaraby.com/399777 الكونجرس الأمريكي يصوت بقرارين يدين حرائم مليشيا الحوثي https://www.alyamanalaraby.com/399792 أبطال العالم للملاكمة يزورون قصر سيئون التاريخي https://www.alyamanalaraby.com/399795 المليشيا تجبر مدراء المدارس إقامة مراكز صيفية تروج لأفكار طائفية وايرانية https://www.alyamanalaraby.com/399796 400 مليون ريال تصرفها المليشيا الحوثية ليوم "الصرخة" الايرانية والناس بلا رواتب https://www.alyamanalaraby.com/399797 " النخعي" يشدد على مضاعفة الجهود الأمنية والعسكرية في أبين https://www.alyamanalaraby.com/399798 وفاة 10 أطفال حديثي الولادة في الحديدة جراء ارتفاع درجات الحرارة https://www.alyamanalaraby.com/399802 الإتفاق على منحة مشتقات نفطية لمحطات المهرة بدعم من السعودية Advertisements https://www.alyamanalaraby.com/399803 تعرف على الطقس المتوقع في المحافظات https://www.alyamanalaraby.com/399814 قتلى من الحوثيين وتدمير دبابات جراء قصف جوي للتحالف بالضالع https://www.alyamanalaraby.com/399822 مأساة حادثة قتل 3 بنات تهز الرأي العام والحوثيون يتحملون المسؤولية أولاً https://www.alyamanalaraby.com/399823 المليشيا تختطف 4 أطفال من عمران دون علم أسرهم وتزج بهم في الجبهات https://www.alyamanalaraby.com/399824 مقتل 4 مدنيين بانفجار لغم حوثي في محافظة الجوف https://www.alyamanalaraby.com/399825 وكيل الحديدة: اتفاق السويد يحتضر https://www.alyamanalaraby.com/399830 اندلاع مواجهات عنيفة بين القبائل وميلشيات الحوثي بمديرية منبه بصعدة https://www.alyamanalaraby.com/399834 إدارة مركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث تجتمع لمناقشة توصيات الورشة https://www.alyamanalaraby.com/399846 شاهد.. التوقيع على إتفاقية لمنع إطلاق الرصاص بالأفراح في القاهرة بتعز https://www.alyamanalaraby.com/399848 محافظ ابين يشيد بالدعم الإماراتي ويكشف عن أكبر مشروع زراعي بالمحافظة سيموّله صندوق ابوظبي https://www.alyamanalaraby.com/399851

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