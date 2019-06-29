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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت الموافق 29 يونيو/ حزيران 2019م، وهي كالتالي: 

توزيع مواد اغاثية للمتضررين من السيول في عدن

https://www.alyamanalaraby.com/399763

الحوثيون يقصفون الأحياء السكنية في التحيتا وأطرافها بالحديدة

https://www.alyamanalaraby.com/399768

مليشيات الحوثي تمطر المنازل في حيس بالحديدة بالقذائف

https://www.alyamanalaraby.com/399775

مكتب حقوق الانسان في المهرة ينظم دورة لضباط الأمن

https://www.alyamanalaraby.com/399777

الكونجرس الأمريكي يصوت بقرارين يدين حرائم مليشيا الحوثي

https://www.alyamanalaraby.com/399792

أبطال العالم للملاكمة يزورون قصر سيئون التاريخي

https://www.alyamanalaraby.com/399795

المليشيا تجبر مدراء المدارس إقامة مراكز صيفية تروج لأفكار طائفية وايرانية

https://www.alyamanalaraby.com/399796

400 مليون ريال تصرفها المليشيا الحوثية ليوم "الصرخة" الايرانية والناس بلا رواتب

https://www.alyamanalaraby.com/399797

" النخعي" يشدد على مضاعفة الجهود الأمنية والعسكرية في أبين

https://www.alyamanalaraby.com/399798

وفاة 10 أطفال حديثي الولادة في الحديدة جراء ارتفاع درجات الحرارة

https://www.alyamanalaraby.com/399802

الإتفاق على منحة مشتقات نفطية لمحطات المهرة بدعم من

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https://www.alyamanalaraby.com/399803

تعرف على الطقس المتوقع في المحافظات

https://www.alyamanalaraby.com/399814

قتلى من الحوثيين وتدمير دبابات جراء قصف جوي للتحالف بالضالع

https://www.alyamanalaraby.com/399822

مأساة حادثة قتل 3 بنات تهز الرأي العام والحوثيون يتحملون المسؤولية أولاً

https://www.alyamanalaraby.com/399823

المليشيا تختطف 4 أطفال من عمران دون علم أسرهم وتزج بهم في الجبهات

https://www.alyamanalaraby.com/399824

مقتل 4 مدنيين بانفجار لغم حوثي في محافظة الجوف

https://www.alyamanalaraby.com/399825

وكيل الحديدة: اتفاق السويد يحتضر

https://www.alyamanalaraby.com/399830

اندلاع مواجهات عنيفة بين القبائل وميلشيات الحوثي بمديرية منبه بصعدة

https://www.alyamanalaraby.com/399834

إدارة مركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث تجتمع لمناقشة توصيات الورشة

https://www.alyamanalaraby.com/399846

شاهد.. التوقيع على إتفاقية لمنع إطلاق الرصاص بالأفراح في القاهرة بتعز

https://www.alyamanalaraby.com/399848

محافظ ابين يشيد بالدعم الإماراتي ويكشف عن أكبر مشروع زراعي بالمحافظة سيموّله صندوق ابوظبي

https://www.alyamanalaraby.com/399851

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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