محافظ ابين يشيد بالدعم الإماراتي ويكشف عن أكبر مشروع زراعي بالمحافظة سيموّله صندوق ابوظبي

بثّت قناة الغد المشرق مساء الجمعة الساعة 9:30بتوقيت اليمن حلقة من برنامج " إستديو عدن " الذي يعدّه ويقدّمه صلاح العاقل.

حلقة الأسبوع كانت استثنائية حيث شد فريق البرنامج الرحال ليحل ضيفا على اللواء أبوبكر حسين محافظ محافظة ابين في مكتبه بعاصمة المحافظة زنجبار ، وهو أمر ما كان له أن ينجز قبل مارس 2017 ، حيث ظلّت المحافظة تحت قبضة عناصر القاعدة حتى هذا التاريخ .

اللواء ابوبكر حسين قال إن ابين أكثر محافظة تعرّضت للتدمير، وقدّم لمحة موجزة عن ما عانته منذ حربها مع الجماعات الإرهابيّة عام 2011 ونزوح أكثر من 30 ألف من المواطنين جرّا تدمير منازلهم ، كما أدت الحرب إلى تدمير محطات الكهرباء وخزانات وآبار المياه وتدمير 76 مدرسة ومعظم المرافق الصحية ومقرّات السلطات المحلية بالمحافظة والمديريات .

وتابع اللواء ابوبكر حسين: ثم جاء الاجتياح الحوثي عام 2015 وما تلاه من نشاط للجماعات الإرهابية مجددا عام 2016 ، حيث ظلّت السلطة المحلية لابين مقيمة في عدن لاستحالة الإقامة في أي بقعة من ابين .

وقد شكّل انتصار مارس 2017 على الإرهاب بداية تطبيع الحياة وعودة السلطات للمحافظة ، بعد إنشاء تشكيل الحزام الأمني ودعم الأجهزة الأمنية التي خاضت حربا مظنية حتى تمكّنت من تطهير المحافظة .

وأثنى محافظ أبين على الدور العظيم الذي يقوم به الحزام الأمني بالمحافظة إلى جانب بقية التشكيلات الأمنيّة والعسكريّة

وتحدّث اللواء ابوبكر حسين عن ما تمثله ابين للعاصمة عدن حيث أوضح أن ابين امتدادا وبوابة لعدن ، وتقوم ابين بتزويد عدن بمياه الشرب ومعظم حاجاتها من الخضروات وبعض الفواكه.

وعن الدعم الذي حظيت به ابين من الاشقاء في دولة الإمارات العربيّة المتحدة ، أوضح المحافظ بأن اكبر مشروع زراعي في المحافظة وهو مشروع سد حسّان سيموّله صندوق ابوظبي ، وسيحيي هذا المشروع 30 ألف هكتار من الأراضي .

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وأضاف اللواء حسين: منذ أن توليت منصب المحافظة لم يتردد الأخ مسؤول الهلال الأحمر الإماراتي أبو طلال في تقديم الدعم والمساعدة ، فكل ما نطلبه من مدد انساني يصل الينا في اقل من 24 ساعة.

وعدد اللواء ابوبكر حسين نماذج من المشاريع التي مولها الهلال الأحمر الإماراتي منها:

_ بناء وإعادة تأهيل 18 مدرسة

_ مشوع مياه لودر الوضيع حيث تم استكمال المرحلتين الأولى والثانية والبدء بالمرحلة الثالثة ، وهو المشروع الذي سيوفر المياه لـــ 60 ألف مواطن .

_ مشاريع مياه في مناطق متعددة أخرى .

_ مشاريع إغاثية وإنسانيّة متعددة .

وطالب اللواءابوبكر حسين محافظ محافظة أبين بقية الصناديق والهيئات الإغاثية أن تحذو حذو الهلال الأحمر الإماراتي