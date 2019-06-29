شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث؟ انسحاب مفاجئ للجيش والمقاومة من أهم المواقع الاستراتيجية في هذه المحافظة بتوجيهات عليا والحوثي يسيطر "أسماء وتفاصيل صادمة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انسحب الجيش الوطني، السبت 29 يونيو/حزيران 2019، من أحد أهم المواقع العسكرية التي يسيطر عليها في جبهة قانية شرقي محافظة البيضاء، الأمر الذي خلف مفاجأة في أوساط المقاومة الشعبية والأهالي.

وقالت مصادر ميدانية، إن قوات اللواء 143 مشاة التابع للجيش الوطني -كان التحق مؤخراً بالجبهة - أنسحبت من موقع شبكة بمنطقة حوران الذي سيطرت عليه مؤخراً.

ونقلت المصادر عن قيادي ميداني في اللواء قوله إن الانسحاب من الموقع المذكور يأتي "تنفيذاً لتوجيهات عليا بتجنيب المنطقة ويلات الحرب ضد ميليشيات الحوثي وحفاظاً على حياة المواطنين" (..) بحسب تعبيره.

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إلى ذلك قال المصدر، إن قائد كتيبة التدخل السريع، منير الناتي المنصوري، أصيب اليوم السبت إصابة خطيرة نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات مدينة مارب وأدخل وحدة العناية المركزة نظراً لخطورة حالته.

مشيراً إلى أن المصاب شقيق ثلاثة شهداء استشهدوا جميعهم في معارك مع المليشيات الحوثية في عدة جبهات.

الجدير بالذكر أن اللواء 143 بقيادة العميد ذياب القبلي، من الألوية التي انضمت مؤخراً إلى جبهة قانية للقتال ضد مليشيات الحوثي ضمن محور البيضاء.