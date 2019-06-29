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اسعار الذهب اليوم السبت 29 يونيو 2019م في صنعاء وعدن

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شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الذهب اليوم السبت 29 يونيو 2019م في صنعاء وعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اسعار الذهب اليوم السبت 29 يونيو 2019م في صنعاء، بحسب ما نشرته قناة اخبار الصرافة اليمنية على تليجرام: 
   
سعر الأونصة (دولار أمريكي) =   1412
سعر الدولار الأمريكي =   563
   
   العيــار          سعر         سعر
                      الشراء       البيع
عيار 24 = 25,361  25,611
عيار 22 = 23,248  23,498
عيار 21 = 22,191  22,441
عيار 18 = 19,021  19,271
عيار 14 = 14,794  15,044
عيار 12 = 12,681  12,931
عيار 10 = 10,567  10,817
   
سعرالأونصة الذهب  794,956 ريال يمني
سعرالجنيه الذهب  177,529 ريال يمني
سعرالكيلو الذهب (عيار 24) =  25,561,286 ريال يمني
سعرالسبيكة الذهب (وزن 1 كيلو ، عيار 24) =  25,561,286 ريال يمني
سعرالسبيكة الذهب (وزن 100 جرام ، عيار 24) =  2,556,129 ريال يمني
 
أسعار الذهب اليوم السبت 29 يونيو 2019م في عد: 
 
 
سعرالأونصة (دولار أمريكي) =   1412
سعرالدولار الأمريكي =   570
   
   العيــار          سعر         سعر
                      الشراء       البيع
عيار24 = 25,679  25,929
عيار22 = 23,539  23,789
عيار21 = 22,469  22,719
عيار18 = 19,259  19,509
عيار14 = 14,979  15,229
عيار12 = 12,840  13,090
عيار10 = 10,700  10,950
   
سعرالأونصة الذهب  804,840 ريال يمني
سعرالجنيه الذهب  179,754 ريال يمني
سعرالكيلو الذهب (عيار 24) =  25,879,100 ريال يمني
سعرالسبيكة الذهب (وزن 1 كيلو ، عيار 24) =  25,879,100 ريال يمني
سعرالسبيكة الذهب (وزن 100 جرام ، عيار 24) =  2,587,910 ريال يمني
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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