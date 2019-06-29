شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الذهب اليوم السبت 29 يونيو 2019م في صنعاء وعدن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اسعار الذهب اليوم السبت 29 يونيو 2019م في صنعاء، بحسب ما نشرته قناة اخبار الصرافة اليمنية على تليجرام:
سعر الأونصة (دولار أمريكي) = 1412
سعر الدولار الأمريكي = 563
العيــار سعر سعر
الشراء البيع
عيار 24 = 25,361 25,611
عيار 22 = 23,248 23,498
عيار 21 = 22,191 22,441
عيار 18 = 19,021 19,271
عيار 14 = 14,794 15,044
عيار 12 = 12,681 12,931
عيار 10 = 10,567 10,817
سعرالأونصة الذهب 794,956 ريال يمني
سعرالجنيه الذهب 177,529 ريال يمني
سعرالكيلو الذهب (عيار 24) = 25,561,286 ريال يمني
سعرالسبيكة الذهب (وزن 1 كيلو ، عيار 24) = 25,561,286 ريال يمني
سعرالسبيكة الذهب (وزن 100 جرام ، عيار 24) = 2,556,129 ريال يمني
أسعار الذهب اليوم السبت 29 يونيو 2019م في عد:
سعرالأونصة (دولار أمريكي) = 1412
سعرالدولار الأمريكي = 570
العيــار سعر سعر
الشراء البيع
عيار24 = 25,679 25,929
عيار22 = 23,539 23,789
عيار21 = 22,469 22,719
عيار18 = 19,259 19,509
عيار14 = 14,979 15,229
عيار12 = 12,840 13,090
عيار10 = 10,700 10,950
سعرالأونصة الذهب 804,840 ريال يمني
سعرالجنيه الذهب 179,754 ريال يمني
سعرالكيلو الذهب (عيار 24) = 25,879,100 ريال يمني
سعرالسبيكة الذهب (وزن 1 كيلو ، عيار 24) = 25,879,100 ريال يمني
سعرالسبيكة الذهب (وزن 100 جرام ، عيار 24) = 2,587,910 ريال يمني
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