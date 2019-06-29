شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الذهب اليوم السبت 29 يونيو 2019م في صنعاء وعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اسعار الذهب اليوم السبت 29 يونيو 2019م في صنعاء، بحسب ما نشرته قناة اخبار الصرافة اليمنية على تليجرام:



سعر الأونصة (دولار أمريكي) = 1412

سعر الدولار الأمريكي = 563



العيــار سعر سعر

الشراء البيع

عيار 24 = 25,361 25,611

عيار 22 = 23,248 23,498

عيار 21 = 22,191 22,441

عيار 18 = 19,021 19,271

عيار 14 = 14,794 15,044

عيار 12 = 12,681 12,931

عيار 10 = 10,567 10,817



سعرالأونصة الذهب 794,956 ريال يمني

سعرالجنيه الذهب 177,529 ريال يمني

سعرالكيلو الذهب (عيار 24) = 25,561,286 ريال يمني

سعرالسبيكة الذهب (وزن 1 كيلو ، عيار 24) = 25,561,286 ريال يمني

سعرالسبيكة الذهب (وزن 100 جرام ، عيار 24) = 2,556,129 ريال يمني



أسعار الذهب اليوم السبت 29 يونيو 2019م في عد:





سعرالأونصة (دولار أمريكي) = 1412

سعرالدولار الأمريكي = 570



العيــار سعر سعر

الشراء البيع

عيار24 = 25,679 25,929

عيار22 = 23,539 23,789

عيار21 = 22,469 22,719

عيار18 = 19,259 19,509

عيار14 = 14,979 15,229

عيار12 = 12,840 13,090

عيار10 = 10,700 10,950



سعرالأونصة الذهب 804,840 ريال يمني

سعرالجنيه الذهب 179,754 ريال يمني

سعرالكيلو الذهب (عيار 24) = 25,879,100 ريال يمني

سعرالسبيكة الذهب (وزن 1 كيلو ، عيار 24) = 25,879,100 ريال يمني

سعرالسبيكة الذهب (وزن 100 جرام ، عيار 24) = 2,587,910 ريال يمني



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