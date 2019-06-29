شكرا لقرائتكم خبر عن هاني بن بريك يكشف موقفه من حديث العطاس على قناة أبوظبي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف نائب رئيس هيئة رئاسة مايسمى بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، هاني بن بريك،موقفه من حديث مستشار الرئيس اليمني، المهندس، حيدر أبوبكر العطاس في برنامج “اليمن في أسبوع” الذي يبث على قناة أبوظبي ظهر كل جمعة .

وقال في تغريدة له بتويتر، “كثير جدا ما أتفق مع العطاس ومن النقاط التي أتفق فيها مع دولته في لقائه اليوم مع المبدع ياسر عبدالله أن عاصفة الحزم حققت أهم هدف وهو قطع تمدد إيران على سواحل الجزيرة العربية الجنوبية والغربية وكان هذا بفضل الله ثم رجال الجنوب الأبطال ولولا ذاك لرأينا قواعد إيرانية على سواحلنا” .

وأستضافت قناة أبوظبي حيدر العطاس، رئيس أول حكومة يمنية بعد تحقيق الوحدة المنتهية عام 1990م، في ختام حلقات برنامج “اليمن في أسبوع “ تغريدة :هاني بن بريك كثير جدا ما أتفق مع العطاس ومن النقاط التي أتفق فيها مع دولته في لقائه اليوم مع المبدع ياسر عبدالله أن عاصفة الحزم حققت أهم هدف وهو قطع تمدد إيران على سواحل الجزيرة العربية الجنوبية والغربية وكان هذا بفضل الله ثم رجال الجنوب الأبطال ولولا ذاك لرأينا قواعد إيرانية على سواحلنا .

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