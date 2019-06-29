سلاج الجو اليمني يجدد استهدافه لمطار جيزان الاقليمي

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، العميد يحيى سريع، أن سلاح الجو المسير، نفذ قبل قليل، عمليات هجومية واسعة، استهدفت أحد المطارات السعودية جنوبي المملكة.
وقال العميد سريع في تصريحات إعلامية ان طائرات من طراز قاصف 2k، استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأهداف عسكرية آخرى في مطار جيزان الدولي.
وأكد متحدث القوات المسلحة، أن العمليات أصابت أهدافها بدقة وأدت إلى تعطيل الملاحة الجوية في مطار جيزان الاقليمي.
ويأتي هذا الاستهداف في ظل استمرار التحالف السعودي على حصار اليمن واغلاق مطار صنعاء الدولي
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