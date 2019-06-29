استهداف قائد الحزام الأمني في أبين بعبوة ناسفة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابين هز انفجار عنيف، صباح اليوم السبت، مديرية المحفد بمحافظة أبين إثر محاولة استهدفت احد قيادات المرتزقة الموالين للامارات. وذكرت مصادر محلية أن انفجار عنيفا وقع في الخط العام في المحفد حيث استهدف مجهولون سيارة قائد ما يعرف بقوات الحزام الأمني في قطاع المحفد ، صالح سالم الكازمي، بعبوة ناسفة، مما ادى الى تضرر عدد من السيارات، واصابة الكازكي بجروح طفيفة.

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