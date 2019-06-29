غارتان سعوديتان على منبه بصعدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - من الارشيف الخليج 365 – صعدة اقدم طيران العدوان السعودي مساء اليوم السبت، على شن غارتين على مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة . وأوضح مصدر محلي أن الغارتين أحدثت اضراراً في ممتلكات المواطنين . واشار المصدر إلى أن جميع المناطق الحدودية تتعرض لقصف صاروخي ومدفعي يومي يستهدف مزارع المواطنين ومنازلهم .

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