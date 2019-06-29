وكيل الحديدة: اتفاق السويد يحتضر

أكد وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، اليوم السبت، بدء القصف المدفعي الحوثي من وسط الأحياء السكنية على مواقع القوات المشتركة في شارع الخمسين وشارع صنعاء بالقرب من مجمع إخوان ثابت وسيتي ماكس.
وتساءل القديمي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "أين فريق الأمم المتحدة لمراقبة الخروقات غريفيت؟".
وتابع "أصبح اتفاق السويد يحتضر وسيموت بدخول القوات المشتركة الحديدة".
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