البيضاء.. استشهاد مواطن بانفجار لغم أرضي حوثي في مكيراس

استشهد مواطن اثر انفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية مكيراس بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

وقالت مصدر محلية إنن اللغم انفجر مساء الجمعة، في منطقة “ذروة” بمديرية ميكراس، ما أسفر عن إستشهاد المواطن سالم عبدربه المنصوري (58).

وذكرت المصادر أن المنصوري، كان يرعي أغنامه لحظة انفجار اللغم الذي أدى الى استشهاده على الفور.

واليوم استشهد 3 مواطنين جراء انفجار لغم أرضي في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وحصدت ألغام المليشيا الحوثية أرواح الآلاف من المواطنين منذ بداية الحرب.