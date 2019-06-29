مقتل 4 مدنيين بانفجار لغم حوثي في محافظة الجوف

قتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية المصلوب في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن اليوم السبت، حزيران 29، 2019.
وقال مصدر محلي إن المدنيين الثلاثة كانوا على متن دراجة نارية حين انفجر بها لغم زرعته المليشيا ما أسفر عن مقتل ثابت محسن علي راكان (50 عاما)، مبخوت عيظة بن زهرة (50 عاما)، والطفل يحيى صالح علي قصمان (13 عاما).
وقتلت ألغام المليشيا الآلاف من المواطنين ومن قوات الجيش منذ بداية الحرب.
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