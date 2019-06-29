المليشيا تختطف 4 أطفال من عمران دون علم أسرهم وتزج بهم في الجبهات

أقدمت ميلشيا الحوثي الانقلابية على اختطاف أربعة أطفال في محافظة عمران شمال البلاد. وذكرت مصادر محلية أن ميلشيا الحوثي الانقلابية اختطفت أربعة أطفال من حارة الفقيه بمديرية مسور. وبحسب المصادر فقد اقتادتهم المليشيا للقتال في صفوفها بجبهاتها دون علم أسرهم. وأكدت المصادر” أن الأطفال بشار حافظ منصور جعيل، ونسيم حميد جعيل، وبشار حميد العثربي، وبشار حسين جعيل، أوصلتهم الميلشيا إلى جبهات القتال”.

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