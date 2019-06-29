مأساة حادثة قتل 3 بنات تهز الرأي العام والحوثيون يتحملون المسؤولية أولاً

أثارت حادثة اقدام أحد المواطنين في صنعاء على قتل بناته الثلاث هزة لدى الرأي العام وجدلا واسعا حول تداعيات هذه القضية المأساوية والقاسية على ضمير الناس وسط حالة من الذهول والحزن.

وكان رب عائلة يدعى النعماني قام يوم أمس الجمعة على قتل بناته عبر عملية اغراق في خزان مياة في منطقة الصافية بحارة النصر جوار جامع الحسن.

والبنات الثلاث هن: ملاك (15 عاماً)، رغد (10 أعوام)، رهف (7 أعوام).

وعقب اقدام الأب على جرية قتل بناته سلم نفسه للسلطات الأمنية وقال الجاني عبدالله النعماني أمام الجميع:" لم اتعود أن أمد يدي لاحد، كنت أعمل في وظيفه محترمه قطعتم مرتبي لاكثر من سنتين، في إشارة للحوثيين.

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وأضاف النعماني:" عجزت عن توفير لقمه العيش لي و لبناتي وسته اشهر ااكل ماء وخبز أنا وبناتي واوشكين على الخروج للتسول وصاحب البيت حصل على حكم لاخراجي إلى الشارع اتضرع جوعا أنا وبناتي وأنا عاجز عن أن أعمل شي ولايوجد ما أضيفه أريد أن تقتصوا مني لالحق ببناتي واطالب باستعجال الحكم".

انتهى كلام الأب حول أسباب قتل بناته وعلى الرغم أن هذا لا يبرر الجريمة إلا أن الرأي العام ألقى باللائمة على مليشيا الحوثي المتحكمة في صنعاء والسبب في قطع رواتب الموظفين وتدني مستوى المعيشة الى مستوى صفر.

واعتبر الرأي العام الذي تفاعل على منصات التواصل الاجتماعي أن المليشيا سيطرة على مؤسسات الدولة وتجني يوميا المليارات من الضرائب والجمارك ثم يقوم قيادات المليشيا ببناء البيوت الضخمة في صنعاء وتخلت عن المساكين والفقراء.