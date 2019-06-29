قتلى من الحوثيين وتدمير دبابات جراء قصف جوي للتحالف بالضالع

قصفت مقاتلات التحالف العربي موقعاً عسكرياً لمليشيات الحوثي الإيرانية شمال محافظة الضالع.

وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف العربي تمكنت اليوم من استهداف موقع عسكري تابع للمليشيات في محافظة الضالع.

وأكدت المصادر، بأن تلك الضربات التي شنتها غارات التحالف على موقع تابع للمليشيات بالضالع أدى إلى تدمير من الدبابات وقتل كل من في الموقع.

وتخوض القوات المشتركة معارك شرسة في عدد من الجبهات غرب مدينة قعطبة.

