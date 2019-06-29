قصفت مقاتلات التحالف العربي موقعاً عسكرياً لمليشيات الحوثي الإيرانية شمال محافظة الضالع.
وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف العربي تمكنت اليوم من استهداف موقع عسكري تابع للمليشيات في محافظة الضالع.
وأكدت المصادر، بأن تلك الضربات التي شنتها غارات التحالف على موقع تابع للمليشيات بالضالع أدى إلى تدمير من الدبابات وقتل كل من في الموقع.
وتخوض القوات المشتركة معارك شرسة في عدد من الجبهات غرب مدينة قعطبة.
كانت هذه تفاصيل خبر قتلى من الحوثيين وتدمير دبابات جراء قصف جوي للتحالف بالضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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