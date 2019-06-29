مقتل 3 مدنيين بانفجار لغم حوثي في الجوف

قتل 3 مدنيين بينهم طفل وأصيب آخر، السبت، في انفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية، بمحافظة الجوف، شمالي اليمن.

ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية، عن مصدر محلي، أن عبوة ناسفة انفجرت في دراجة نارية لأحد اليمنيين في الطريق العام بمركز مديرية المصلوب في الجوف، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين بينهم طفل وجرح آخر.

وكان العديد من المدنيين قتلوا أو أصيبوا جراء ألغام أو عبوات ناسفة زرعت من قبل مليشيا الحوثي بعدة مناطق في الجوف المحاذية بريا لحدود المملكة العربية السعودية.

وفي 17 يونيو/حزيران الجاري، أعلن مكتب وزارة حقوق الإنسان بمحافظة الجوف، رصد 51 ألفا و481 حالة انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق الأطفال خلال الفترة من 2015 إلى مايو 2019.

وسجل المكتب في تقرير قيام مليشيا الحوثي الانقلابية بتجنيد 165 طفلا واحتجاز 12 شخصا دون السن القانونية، وقال إنها تسببت في إصابة 6 آلاف و200 طفل بصدمات وآثار نفسية.