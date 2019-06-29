الإتفاق على منحة مشتقات نفطية لمحطات المهرة بدعم من السعودية

وقع محافظ المهرة اليوم مع الجانب السعودي على منحة مشتقات نفطية لتزويد محطات المحافظة بالمشتقات النفطية لتوليد التيار الكهربائي. وبموجب الاتفاقية يتكفل البرنامج السعودي بتزويد محطات الكهرباء في المهرة بالمشتقات النفطية لتخفيف العبء عن السلطة المحلية. ومثل السلطة المحلية بالمهرة في توقيع الاتفاقية، مدير فرع شركة النفط المهندس محسن بلحاف، ومدير فرع البرنامج بمحافظة المهرة عبدالهادي القحطاني.

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