وفاة 10 أطفال حديثي الولادة في الحديدة جراء ارتفاع درجات الحرارة

أفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة، غرب اليمن، بوفاة أطفال حديثي الولادة بفعل ارتفاع درجات الحرارة. وقالت مصادر "الخليج 365"، أن 10 أطفال حديثي الولادة توفوا في محافظة الحديدة جراء ارتفاع درجة الحرارة. ويأتي هذا في وقت تعاني فيه الحديدة من إنعدام الرعاية الصحية اللازمة. وتسبب الحوثيون بنقص الأدوية بالمستشفيات بعد انقلابهم على السلطات الشرعية.

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