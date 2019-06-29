" النخعي" يشدد على مضاعفة الجهود الأمنية والعسكرية في أبين

أكد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن عبدالله النخعي على مضاعفة الجهود والارتقاء بعمل الأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظة أبين. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا لقيادة محور أبين والوحدات العسكرية التابعة له، بحضور المحافظ قائد المحور اللواء الركن أبوبكر حسين ومدير دائرة الاستخبارات العسكرية العميد جغمان الجنيدي. و أكد رئيس هيئة الاركان عزم القيادة السياسية المسنودة بإرادة شعبية وإجماع محلي وإقليمي ودولي على استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب ومحاربة الإرهاب. Advertisements مشيداً بالانتصارات التي يسطرها ابطال الجيش الوطني وادوارهم البطولية في مختلف جبهات القتال. وأشار محافظ ابيين الى الموقف العام والجاهزية القتالية وتموضع الوحدات العسكرية على مسرح العمليات. كما استمع الى التقارير المقدمة من قادة الوحدات، والصعوبات التي تواجه عملهم، والمقترحات والمتطلبات الضرورية.

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