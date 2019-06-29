400 مليون ريال تصرفها المليشيا الحوثية ليوم "الصرخة" الايرانية والناس بلا رواتب

قالت مصادر محلية متطابقة إن مليشيا الحوثي انفقت خلال ما تسميه يوم الصرخة، اربعة مائة مليون ريال نفقات في ظرف يعيش الناس بلا رواتب وحياة متدنية.

وذكرت المصادر أن وزارة المالية الخاضعة للمليشيا صرفت 400 مليون ريال لاحتفال المليشيا بيوم الصرخة والتي تعتبر شعار مستورد من ايران. وذكرت المصادر أن وزارة المالية الخاضعة للمليشيا صرفت 400 مليون ريال لاحتفال المليشيا بيوم الصرخة والتي تعتبر شعار مستورد من ايران. وكانت مليشيا ايران الحوثية قد اخرجت بالمحافظات الواقعة تحت سیطرتها مسیرات جماهیریة ممولة إحیاء لما اسمته الذكرى السنویة للصرخة التي دمرت الیمن وأفقرت الیمنیین. وتعد "الصرخة" الشعار الذي اطلقته ثورة الخمیني في ایران عام 1979.

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