المليشيا تجبر مدراء المدارس إقامة مراكز صيفية تروج لأفكار طائفية وايرانية

قالت مصادر خاصة إن مليشيا الحوثي وزعت تعميما على مدراء المدارس في عموم صنعاء والمحافظات غير المحررة لفرض انشاء مراكز صيفية للطلاب تعمل على نشر الافطار الطائفية والايرانية.

وذكرت المصادر لـ الخليج 365 إن مدراء المدارس تلقوا رسائل من مشرفين حوثيين في مناطقهم تشدد على انشاء المراكز الصيفية للطلاب والاطفال والشباب بالتزامن مع الفترة الصيفية التي تشهدها المدارس في الوقت الراهن.

من جانبه دعا خطباء حوثيين في عددا من المساجد في صنعاء الاباء الى الزج بأبنائهم في هذه المراكز الصيفية.

Advertisements

وتعتبر هذه المراكز نقطة تحول نحو الجبهات بعد شحن الاطفال والشباب افكار طائفية ايرانية.

وتحتوي هذه الدورات على تدريس ملازم حسين الحوثي التي جلبه افكارها من ايران.

وحذر مراقبون الاباء من الزج بابنائهم في اي دورات صيفية تابعة للمليشيا لما يقومون به من غسيل دماج للاطفال والشباب.