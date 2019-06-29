أبطال العالم للملاكمة يزورون قصر سيئون التاريخي

زار اليوم السبت الوفد المشارك في بطولة العالم للملاكمة العربية للمحترفين، المتحف في قصر سيئون التاريخي في إطار برنامج سياحي نظمته اللجنة المشرفة للبطولة.

وقدم مدير عام الهيئة العامة للآثار والمتاحف بحضرموت الوادي والصحراء عبدالرحمن السقاف خلال الزيارة لرئيس الاتحاد الدولي للملاكمة العربية الدكتور الهادي السديري والوفد المشارك شرحا اثريا وتاريخيا عن محتويات أقسام الآثار والعادات والتقاليد والصور التاريخية.

إضافة الى القطع النادرة والثمينة التي تعود إلى أكثر من أربعة آلاف سنة قبل الميلاد، مشيرا إلى ان هذا المعلم الأثري يعد واحدا من جملة الإرث التاريخي والحضاري الزاخر في حضرموت وعموم اليمن، حسب وكالة سبأ بنسختها في عدن.

بدورهم عبر الزوار عن إعجابهم الكبير بما تكتنزه حضرموت من ارث تاريخي كبير في مختلف المجالات، مشيدين بما شاهدوه من اهتمام وتنظيم من القائمين عليه.