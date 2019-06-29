الكونجرس الأمريكي يصوت بقرارين يدين حرائم مليشيا الحوثي

أوضحت السفارة اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت عن مشروع قرارين طرحا أمام الكونغرس الأمريكي يدينان انتهاكات جماعة الحوثيين في اليمن.

وذكرت السفارة بواشنطن في سلسلة تغريدات على "تويتر" إن "تدخل النظام الإيراني في اليمن ودعمه لمليشيا الحوثيين غير مقبول اطلاقاً ويجب على العالم إدانة ذلك".

وأضافت "ندعو المجتمع الدولي للضغط بشكل جاد على إيران سياسياً وعسكرياُ واقتصادياً لوقف تدخلاتها التوسعية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة".

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ورحبت السفارة بمشروع قرارين قدمهما إلى الكونغرس الأمريكي النائبان ويل هيرد، والسيناتور توم كوتون، وقالت إنهما يدينان انتهاكات جماعة الحوثيين المدعومة من إيران.

وذكرت ان القرارين ينصان على أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها جماعة الحوثيين في اليمن، ومنها استخدام الألغام بشكل عبثي وتجنيد الآلاف من الأطفال وكذلك العبث بالمساعدات الإنسانية.

وحثت السفارة أعضاء الكونغرس على تبني القرارين ومواصلة الضغط على جماعة الحوثيين لوقف هذه الجرائم والانتهاكات.