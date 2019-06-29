مكتب حقوق الانسان في المهرة ينظم دورة لضباط الأمن

أطلق مكتب حقوق الانسان اليوم في المهرة ندوة تستهدف ضباط الامن والذي يصل عددهم نحو 25 شخصا.
وفي افتتاح الدورة التي تستمر ثلاثة أيام شدد وكيل محافظة المهرة صالح عليان على أهمية امتثال واحترام أفراد الأجهزة الأمنية لمعايير حقوق الإنسان والتي جاءت القوانين اليمنية متوائمة معها، مؤكداً أن واجب رجال الأمن يتلخص في تقديم الأمن والحماية لجميع المواطنين دون استثناء.. داعياً المشاركين من منتسبي الأجهزة الأمنية إلى ضرورة إيلاء قضية حقوق الإنسان أهمية خاصة.
فيما أشار مدير مكتب حقوق الإنسان بمحافظة عدن عماد سنان إلى أن الدورة تأتي في سياق التعاون الدائم مع المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي والتي تأتي كمرحلة ثانية ضمن مرحلتين تنفذها الوزارة على مستوى المحافظات المحررة.
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