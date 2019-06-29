مليشيات الحوثي تمطر المنازل في حيس بالحديدة بالقذائف

عاودت مليشيات الحوثي الإرهابية، اليوم السبت، خروقاتها للهدنة الأممية بشن قصف عشوائي طال الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب الحديدة تسبب بتدمير أحد من المنازل وخلّف خسائر مادية في الممتلكات.

وذكر سكان محليون في مديرية حيس أن مليشيات الحوثي أمطرت المنازل بقذاف الهاون الثقيل بشكل عشوائي وهمجي منذ ساعت الصباح الأولى لهذا اليوم وحتى ساعات الظهيرة.

وأكد السكان أن المليشيات تتعمد القصف والإستهداف لنشر الخوف والذعر لدى المواطنين وخصوصاً الأطفال والنساء في الحديدة وذلك بعد وقوع مجازر حوثية في مناطق متفرقة بمدينة حيس بفعل قصف الحوثيين منذ اسابيع راح ضحيته عشرات الضحايا الأبرياء.

من جانبهم، أكد حقوقيون أن تعمد المليشيات الحوثية استهدافها اليومي للأحياء السكنية المكتضة بالسكان وزرع العبوات الناسفة في الطرقات العامة وارتكاب مجازر بشعة بحق الأبرياء أدى إلى ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين بأعداد كبيرة جداً خلال فترة الهدنة الأممية التي تجاوزت شهرها السادس منذ بدء سريانها في 18 ديسمبر 2018.