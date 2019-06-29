الحوثيون يقصفون الأحياء السكنية في التحيتا وأطرافها بالحديدة

واصلت مليشيات الحوثي الإرهابية سلسلة الإنتهاكات والخروقات اليومية للهدنة الأممية في إطار التصعيد العسكري الخطير الذي تقدم عليه في أكثر من جبهة بمحافظة الحديدة، غرب اليمن.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية في وحدة الرصد والمتابعة أن المليشيا أطلقت قذائف المدفعية الثقيلة من مناطق تمركزها صوب مواقع العمالقة في مديرية التحيتا جنوب الحديدة غرب اليمن ، وسقطت عدداً من قذائف مدفعية الهاون من عيار 120 وعيار 82 بالقرب من مواقع قوات ألوية العمالقة.

وتضيف المصادر، أن مسلحين من عناصر مليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة والمتوسطة صوب مواقع تمركز جنود العمالقة في ذات المنطقة ، واستخدمت المدفعية الرشاشة م.ط من عيار 23 والأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7.

فيما كثفت المليشيا استهدافها المتواصل للأحياء السكنية في مدينة التحيتا والقرى السكنية في أطراف المديرية بشكل همجي.

وذكرت مصادر محلية قيام قناصة المليشيا بفتح النار على المواطنين المارة في الطرقات المؤدية الى المدينة في محاولة منها لإرهاب المدنيين وإيقاع خسائر في صفوف السكان.