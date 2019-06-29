الجيش يتلف 5 آلاف لغم زعرتها المليشيا في قرى حجة

تمكنت وحدات هندسية من الجيش من اتلاف خمسة الاف لغم وعبوة ناسفة كانت مليشيا الحوثي الانقلابية قد زرعتها في عدد من القرى والمناطق المحررة بمحافظة حجة.

وذكر مصدر عسكري وفقا للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن الفرق الهندسة انتزعت خلال الشهرين الماضيين، خمسة آلاف لغم وعبوة بمختلف الأحجام والأغراض من قرى بني حسن ومزارع النسيم والخضراء وقرى جنوب حرض، وجرى الجمعة، إتلافها.

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وتقوم الميليشيا الانقلابية بزراعة الألغام بكثافة بهدف الأضرار بالمدنيين، وتقوم بعمل أفخاخ فردية أو على شكل عبوات متصلة بدواسات في التجمعات السكنية وفي المباني وعلى الطرقات وتتعمد زراعتها في المزارع.

وأشار المصدر إلى أن إجمالي الألغام والعبوات الناسفة التي تم انتزاعها واتلافها في المنطقة العسكرية الخامسة بلغت 37 ألف لغم وعبوه ناسفة.