تعرف على مواعيد رحلات اليمنية اليوم السبت

ستنطلق رحلات اليمنية اليوم السبت من مطار عدن الدولي وذلك وفقا للاوقات التالية:

القاهره- سيئون.

الاقلاع :0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول:

0630 صباحا.

رقم الرحله : 644.

خط الرحله :

سيئون- عمان.

الاقلاع : 0715 صباحا. الوصول : 1100 ظهرا.

رقم الرحله : 645.

خط الرحله :

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عمان- سيئون.

الاقلاع : 1200 ظهرا. (توقيت عمان) الوصول : 1515 عصرا.

رقم الرحله : 606.

خط الرحله :

سيئون- القاهره.

الاقلاع : 1600مساء. الوصول : 1845 مساء.

رقم الرحله : 506.

خط الرحله :

عـدن- جـده.

الاقلاع : 0830 صباحا.

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