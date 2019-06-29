توزيع مواد اغاثية للمتضررين من السيول في عدن

انطلقت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين توزيع موادٍ إيوائية طارئة، غير غذائية، للمتضررين من الأمطار والسيول التي شهدتها محافظة عدن مؤخراً، استهدفت 600 أسرة من النازحين والمجتمع المضيف.

ويأتي ذلك بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمساعدات الإماراتية، وتنيفذ منظمة الهجرة الدولية IOM، بالشراكة مع منظمة دايفرستي.

وخلال التدشين، أشاد مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بعدن، عبد مهذب بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمساعدات الإماراتية ومنظمة الهجرة الدولية IOM وشيكها المنفذ منظمة دايفرستي، ودورهم في تخفيف معاناة النازحين والمتضررين من الأمطار والسيول.

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ودعا مهذب المنظمات الدولية والمحلية إلى التدخل الفوري والطارئ؛ لإغاثة وإيواء الأسر النازحة والمتضررة والتي لم تحصل على أية معونات إلى الآن، رغم مرور أسابيع على كارثة السيول.

بدوره أوضح المدير التنفيذي لمنظمة دايفرستي، بشير النقيب أن توزيع المواد الغير الغذائية والإيوائية الطارئة تم بالتنسيق مع الوحدة التنفيذية للنازحين والسلطات المحلية.

مؤكداً استفادة نحو 4000 أسرة في أربع محافظات: الضالع، لحج، أبين، وعدن، عبر مشاريع الاستجابة الطارئة؛ لإيواء المتضررين من الأمطار والسيول في المحافظات الأربع.