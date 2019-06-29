البيضاء.. استشهاد مواطن جراء انفجار لغم أثناء رعيه للأغنام

استشهد مواطن جراء انفجار لغم أرضي حوثي بمديرية مكيراس في محافظة البيضاء، وسط اليمن. وقالت مصادر محلية لمراسل "الخليج 365" ، إن "المواطن عوض محمد صالح مبهش "عمر ٥٨ عاما" استشهد بانفجار لغم أرضي زرعتها عناصر مليشيات الحوثي بمنطقة ذروة بمديرية مكيراس بمحافظة البيضاء أثناء رعيه للأغنام. وبحسب المصادر، فإن المواطن عوض هو الثاني خلال عدة أيام فقد استشهد قبله المواطن سالم عبدربه المنصوري بانفجار لغم أرضي بنفس المنطقة "الذروة" مما تسبب هالة من الخوف لدى المواطنين حيث لا يستطيعوا التحرك خوفا من الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي الإرهابية بكافة مناطقهم بشكل جنوني وإجرامي.

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