شكرا لقرائتكم خبر عن برئاسة الشيخ أبوشوارب..لجنة وساطةتنهي قضية قتل بصلح قبلي بمحافظة عمران ..!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عمران - خاص: أنهى صلح قبلي بمحافظة عمران اليوم، قضية قتل وقعت قبل سبع سنوات بين آل البراشي وآل مقحط من منطقة كانط بمديرية خارف. وخلال الصلح القبلي الذي أشرفت عليه لجنة الوساطة برئاسة الشيخ يحيى مجاهد أبو شوارب، بحضور وزير الدولة نبيه أبو نشطان وأمين عام محلي عمران صالح المخلوس وأعضاء اللجنة الشيخ نصر أبو شوارب والشيخ جبران القايفي والشيخ عبدالله وادعه.. أعلن أولياء دم المجني عليه حمير يحيى البراشي العفو عن الجاني مجدي عبدالله مقحط وإنهاء ملف القضية. وأشار الشيخ يحيى مجاهد أبو شوارب، إلى أن الصلح القبلي بين آل البراشي وآل مقحط، يجسد قيم التسامح والعفو والإخاء التي يتسم بها أبناء الشعب اليمني. وأكد الحرص على معالجة القضايا المجتمعية بطرق أخوية دون اللجوء إلى العنف وبما يكفل الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسك الجبهة الداخلية. ونوه الشيخ أبو شوارب بموقف أولياء الدم وعفوهم عن الجاني، ما يسهم في توحيد الصفوف وتعزيز قيم التكافل وحشد الطاقات والجهود لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا. وثمن الحاضرون الجهود الحثيثة التي بذلت لإنهاء القضية وإعلان العفو وتجاوز كل الخلافات والنزاعات ونبذ قضايا الثأر والتوجه نحو التصالح والتسامح، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد. وأشادوا بدور لجنة الوساطة في تقريب وجهات النظر وتفهم الجميع في التنازل لحل القضية عن قناعة وتجاوز الخلافات والعمل على وحدة الصف الوطني. فيما ثمنت أسرة الجاني بموقف آل البراشي وعفوهم وتسامحهم وكذا دور لجنة الوساطة والمشائخ والأعيان لإسهامهم في إنهاء ملف القضية وإغلاقها نهائيا .. مؤكدة أهمية تعزيز التلاحم والتفرغ لمواجهة العدوان. حضر الصلح القبلي الشيخ عبدالعزيز أبو خرفشة والشيخ علي مرتاح والشيخ عباد الزايدي وعدد من الوجهاء والمشائخ من قبائل اليمن.

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