رغم مزاعم الانسحاب الاماراتي.. تعزيزات عسكرية تصل إلى عدن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

كشفت مصادر اعلامية في جنوب اليمن عن وصول تعزيزات عسكرية سعودية إلى مواقع عدة بمدينة عدن.

ونقلت تلك الوسائل عما اسمتهم بمسؤولين عسكريين ان قوات سعودية عززت حضورها في مواقع عدة بعدن خلال الشهرين الماضيين، في اشارة الى التعزيزات الاخيرة التي وصلت الى المحافظة ومنها مدرعات .

وبحسب زعمها فإنه باتت القوات السعودية تشكل غالبية القوات المتواجدة في مطار عدن وقصر معاشيق في حين تهيمن القوات الاماراتية على مدينة البريقة .

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن أربعة مصادر دبلوماسية غربية قولها إن الإمارات بدأت تقلص وجودها العسكري بعدن.

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وذكر اثنان من الدبلوماسيين أن الإمارات سحبت بعض القوات من ميناء عدن الجنوبي ومن الساحل الغربي لليمن، زاعمة أن الإمارات تفضل أن تكون قواتها ومعداتها قيد تصرفها تحسبا لتصاعد التوتر في الخليج، بعد الهجمات الأخيرة على ناقلات نفط.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إماراتي تأكيده أن هناك “تحركات للقوات الإماراتية في اليمن، لكن ذلك لا يعني انسحابا من هناك”.

وأضاف المسؤول الإماراتي -الذي لم تكشف الوكالة عن هويته- أن بلاده ما تزال ملتزمة بالتحالف العسكري في اليمن، وأنها لن تترك فراغا هناك.

ولم يفصح المسؤول الإماراتي عن طبيعة التحركات ولا عن عدد القوات المعنية بها، كما أنه لم يحدد هل هي تحركات خارج أم داخل اليمن.