استهداف مبنى للأمم المتحدة بالحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة استهدفت قوى العدوان السعودي الأمريكي اليوم السبت مبنى للأمم المتحدة في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة.

وأوضحمصدر محلي في الحديدة أن قوى العدوان استهدفت مبنى للأمم المتحدة في منطقة الربصة بمديرية الحوك بعدد من قذائف المدفعية.

يذكر أن قوى العدوان تستمر في خرقها لوقف إطلاق النار بشكل يومي، ولم تقم بتنفيذ خطوة إعادة الانتشار من طرفها بعد تنفيذ الجيش واللجان لإعادة الانتشار من الموانئ الثلاثة من طرف واحد.

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