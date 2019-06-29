جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز استشهد 8 مدنيين يمنيين بينهم نساء وأطفال من عائلة واحدة، إثر استهداف طيران العدوان السعودي الإماراتي منزلاً في محافظة تعز جنوبي البلاد. وشن طيران العدوان امس الجمعة غارتين استهدفت منزل المواطن عبدالقوي الكندي في منطقة ورزان بمديرية خدير سقط اثرها 8 شهداء و2 جرحى من أسرة واحدة . وبحسب مصدر محلي فإن الشهداء هم : ١. عبدالقوي عبده احمد الكندي.٧٠ سنة

٢. احمد عبدالقوي عبده احمد ٣٠ سنة

٣. حسين عبدالقوي عبده احمد.١٢ سنة

٤. حمزة عبدالقوي عبده احمد.١٠ سنين

٥. ايمن علي عبدالقوي .٨ سنين

٦. اسماعيل احمد عبدالقوي.٦ سنين

٧. حياة عبدالقوي عبده احمد.٦ سنوات

٨. جثة لم يتم التعرف عليها Advertisements اما الجرحى فهم : ١. زوجة عبدالقوي

٢. زوجة احمد عبدالقوي وحسب إفادة اقارب الشهداء لا زال هناك مفقودين لم يتم التعرف عليهم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء والصور .. استشهاد اسرة كاملة بغارة جوية على تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.