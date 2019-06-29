وقفات متعددة بمحافظة البيضاء إحياء لذكرى “الصرخة في وجه المستكبرين”

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – البيضاء

إحياء لذكرى إطلاق “الصرخة في وجه المستكبرين”وتنديدا بورشة الخيانة بمنامة البحرين خرج أبناء مديرية رداع بمحافظة البيضاء في اليمن في ثلاث وقفات منفصلة.

المشاركون أكدوا أن الموقف اليمني الثابت الحر والمشرف إزاء فلسطين أرضا وشعبا ومقدسات نابع من التزامهم بدينهم وبتعاليمه ومبادئه والذي لا ولن يتبدل مهما كانت التضحيات.

وأشارت البيانات التي تليت بالوقفات إلى أن تزامن احتفاء اليمنيين بذكرى الصرخة مع إقدام خونة الأمة على خطوات بيع القضية لألد أعداء الأمة لم يكن صدفة وإنما إشارة واضحة وناصعة على أن الشعار ومضامينه محق وصادق سيما وهو يشير إلى الأعداء الحقيقيين للأمة ولدينها ولمقدساتها.

ودعت بيانات الوقفة إلى التمسك بالمشروع القرآني الذي أطلقه الشهيد القائد كسبيل ضامن لمواجهة الأعداء وإفشال مخططاتهم وتحقيق الانتصار عليهم.

إلى ذلك تطرق عدد من المشاركين إلى أهمية تفعيل المقاطعة الاقتصادية للسلع القادمة من دول العدوان كوسيلة ناجعة وفاعلة في إلحاق الضرر الاقتصادي بهذه الدول وعدم التهاون بهذه الخطوة.