شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول إيراني: حدودنا من اليمن إلى إفريقيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في إقرار جديد على مخططات إيران التوسعية في المنطقة، اعتبر رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، أن “الامتداد الاستراتيجي للثورة الإيرانية أصبح اليوم من اليمن إلى إفريقيا”.



وأشاد رئيسي في كلمة له بثت قبل يومين على التلفزيون الإيراني، بالتوسع الإيراني، قائلا: “إذا كنا نقاتل بالأمس داخل حدودنا، فإن حدودنا والامتداد الاستراتيجي لجبهة الثورة الإيرانية أصبح اليوم من اليمن حتى إفريقيا”.



وكان رئيسي يتحدث في مراسم تشييع رفات 150 جنديا مجهولا من قتلى الحرب الإيرانية – العراقية في الثمانينات، وذلك بعد أيام من تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الذي قال إنه امتنع عن توجيه ضربة عسكرية لثلاثة مواقع إيرانية كانت ستودي بحياة 150 شخصا.



وتأتي هذه التصريحات من قبل أكثر الشخصيات قربا للمرشد الإيراني، علي خامنئي، والمرشح المحتمل لخلافته، بينما تتلقى ميليشيات الحوثي في اليمن ضربات قوية من قبل تحالف دعم الشرعية، عقب تصعيدها الهجمات بدعم إيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة على أهداف في السعودية، منها مطار أبها، ما أسفر عن سقوط ضحايا.

