ورد الان: نجاة قائد عسكري كبير من محاولة اغتيال في ابين

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عدن - ياسمين التهامي - نجا قائد قوات الحزام الأمني في قطاع المحفد التابع لمحافظة أبين (جنوب اليمن) اليوم السبت من محاولة اغتيال.
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وأفادت مصادر محلية ان انفجار عنيف هز صباح اليوم السبت مديرية المحفد إثر زرع عبوة ناسفة استهدفت طقم كان يستقله قائد الحزام الأمني صالح سالم الكازمي في الخط العام في المحفد.
واشارت المصادر الى ان الانفجار لم يخلف أي أضرار مادية أو بشرية.
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