شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة: مقاتلات التحالف تستهدف عدد من العربات للمليشيا ومصرع كل من عليها والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - استهدفت مقاتلات التحالف العربي، صباح يوم الجمعة، عدد من العربات العسكرية للمليشيات أودت إلى مصرع من فيها، في مديرية كتاف محافظة صعدة أقصى شمال اليمن.
وقال المركز الإعلامي لمحور كتاف، أن مقاتلات التحالف استهدفت عدد من العربات العسكرية للمليشيات أدت في مجملها إلى مصرع العديد من العناصر الإرهابية التابعة للمليشيات الحوثية الموالية للنظام الإيراني، في منطقة وادي الغول القريب من مركز مديرية كتاف بمحافظة صعدة.
وأوضح المركز الإعلامي، أن طيران التحالف يحلق بشكل كثيف في سماء مديرية كتاف بمحافظة صعدة.
ويشن الجيش الوطني استهداف يومي لعربات و آليات وتجمعات الحوثيين في المديرية التي تحكم القوات الحكومية بقيادة اللواء رداد الهاشمي قائد محور كتاف قبضتها على أجزاء واسعة منها.
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