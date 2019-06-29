شكرا لقرائتكم خبر عن "الأهلي اليمني" يحذر الحوثيين من النتائج السلبية المترتبة على استيلائهم لفروع البنك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني، محمد حسين حلبوب، الحوثيين من النتائج السلبية المترتبة على استيلائهم على الفروع التابعة للبنك.

وقال في تصربح نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها الحكومية، أمس الأربعاء، إن "هذا التطور سيؤثر على الجهاز المصرفي في البلاد"، وحذر من قيام الحوثيين باقتحام فرع البنك بعد تعيين مدير تنفيذي له.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، عينت سلطات الحوثيين، مديرا عاما لفرع "البنك الأهلي اليمني" في العاصمة صنعاء،

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وقال حلبوب إن ما حدث في صنعاء هو "قرصنة إدارية غير مسؤولة"، ولفت إلى أن هذا التصرف سيؤثر على سعر صرف العملة وتردي الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.

وطمأن حلبوب العملاء إلى سلامة أموالهم وودائعهم، وطمأن الموظفين في فرعي صنعاء والحديدة إلى ضمان حقوقهم.

والبنك الأهلي مصرف تجاري يمني مملوك بالكامل للحكومة ويخضع للإشراف المباشر من وزير المالية، ويقع مقره الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن.