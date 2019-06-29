أردوغان يصرح : لا يليق بنا التراجع

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عدن - ياسمين التهامي - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لا يمكن التراجع عن صفقة شراء منظومة الدفاع الصاروخية الروسية "إس 400" وهي في مرحلة الاستلام.
أنطاكيا — سبوتنيك. وقال أردوغان من أوساكا اليابانية، اليوم السبت "أنهينا صفقة "إس — 400" ونحن في مرحلة الاستلام ولا يمكننا أن ننكر هذه الصفقة"، متابعا "لا يمكن إلغاء صفقة في مرحلة الاستلام ولا يليق بنا التراجع".
وأضاف أردوغان "استمعنا من ترامب بأنه لن يفرض عقوبات على تركيا… ويبدو أن الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات على تركيا، ومن غير الممكن أن يفرض الشركاء الاستراتيجيون عقوبات على بعضهم".
وتشهد العلاقات الأمريكية التركية توترا كبيرا بسبب صفقة صواريخ "إس 400" التي تعاقدت أنقرة عليها مع موسكو.
فبينما تصر أنقرة على حقها في الحصول على الصواريخ الروسية، تعارض واشنطن تلك الصفقة، وتحاول الضغط على أنقرة لإيقافها.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة "روس أوبورون إكسبورت" ألكسندر ميخييف، صرح بأنه سيتم تسليم أول شحنة أنظمة الدفاع الجوي "إس —400" إلى تركيا في تموز / يوليو من هذا العام.
وأشار إلى أن عقد توريد تركيا "إس — 400" سيتم تنفيذه في وقت قياسي، ويتم حاليا الانتهاء من المكون اللوجستي.
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